Prepara HBO Max serie de ‘V for Vendetta’ con James Gunn

El universo distópico de V for Vendetta (V de Venganza) volverá a cobrar vida, esta vez en formato televisivo. HBO se encuentra desarrollando una serie inspirada en la aclamada obra de Alan Moore y David Lloyd, según reportes exclusivos. El proyecto contará con Pete Jackson como guionista y con James Gunn y Peter Safran, actuales líderes de DC Studios, al frente de la producción ejecutiva. La serie será producida por Warner Bros. Television, en colaboración con Poison Pen y Wall to Wall Media, bajo la supervisión de Ben Stephenson y Leanne Klein. De concretarse, la adaptación se sumará a las exitosas producciones de DC en la plataforma, como The Penguin y la próxima Lanterns, continuando la apuesta de HBO por el contenido de tono adulto dentro del universo de DC Comics.

Aunque HBO y DC Studios no han emitido declaraciones oficiales sobre el proyecto, la expectativa es considerable. La historia original de V for Vendetta es considerada uno de los pilares de la ficción política moderna, con un legado que ha trascendido generaciones, detalla elimparcial.com ¡La historia de V for Vendetta comenzó como un cómic serial británico en 1982, publicado en la revista Warrior. Fue creado por el escritor Alan Moore y el ilustrador David Lloyd, quienes dieron forma a una narrativa ambientada en una Gran Bretaña futurista dominada por un régimen fascista. El protagonista, conocido simplemente como V, es un misterioso anarquista que usa la icónica máscara de Guy Fawkes, símbolo de resistencia y rebelión. Su misión: derrocar al partido totalitario Norsefire y devolver la libertad al pueblo británico, acompañado por Evey Hammond, una joven que representa la inocencia corrompida por el sistema.