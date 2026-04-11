Prepara Juan Osorio el regreso de Pablo Lyle a las telenovelas

Cabe recordar que el actor de 38 años permanece en la Everglades Correctional Institution de Florida, donde cumple una sentencia de cinco años de cárcel y ocho años de libertad condicional, impuesta en 2023 por la jueza Marisa Tinkler Méndez.

“Si sale el mes próximo, el siguiente mes, si Dios quiere, ya está conmigo trabajando”, dijo en un encuentro con la prensa de Televisa Espectáculos.

Juan Osorio prepara el regreso de Pablo Lyle a la televisión mexicana tras su condena por homicidio involuntario en Estados Unidos. El productor aseguró que integrará al actor en una nueva telenovela en cuanto recupere su libertad, una promesa que sostiene pese a que la salida de Lyle de prisión se prevé para finales de 2026 o principios de 2027.

Durante su reclusión, Lyle colabora en la biblioteca del penal y asiste a otros internos con materiales educativos. Según reportes, su comportamiento ha sido favorable, lo que podría influir en el cumplimiento de su condena y la posibilidad de retomar su carrera actoral, detalla infobae.com

El productor de Televisa sostiene que desea ser el primer productor en darle empleo a Pablo Lyle cuando salga de prisión. “Creo que pronto Pablo esperemos esté fuera, y yo me muero de ganas. Yo creo que soy el primer productor, que espero serlo, de darle trabajo”, afirmó.

Asimismo, destacó que tiene una relación cercana con el actor, a quien considera su amigo: “Pablo es una gente que creo en él y creo que esta gran experiencia le va a servir mucho para madurar y crecer”.

Por otra parte, resaltó el respaldo familiar al actor y el vínculo que mantienen desde sus inicios en Mazatlán. “Es como un hermano para mí”.

Finalmente, afirmó que la experiencia carcelaria tendrá un efecto permanente sobre el intérprete, pero confía en su talento. “Nunca se le va a olvidar, pero su talento ahí está y creo que su público también lo apoya”.

A lo largo de 2025, Juan Osorio ha reiterado en diferentes entrevistas su intención de ser el primero en contratar a Pablo Lyle. En un encuentro con medios, el colaborador de Televisa lamentó el veredicto en contra del actor, a quien considera su amigo.

De igual forma, resaltó que conoce al actor desde hace años y nunca tuvo problemas profesionales con él: “Yo trabajé a gustísimo con él, nos hicimos muy grandes amigos. Nunca tuve problemas profesionales con él porque siempre era puntual, bien comportado”, sentenció.

El caso de Pablo Lyle, que comenzó con un altercado de tránsito en Miami y derivó en la muerte de Juan Ricardo Hernández, concluyó con una condena por homicidio involuntario, tras un proceso judicial de casi cuatro años y una sentencia que contempla prisión, libertad condicional y actividades de rehabilitación.