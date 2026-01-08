Prepara Julio Preciado su gira de despedida, tras 40 años de carrera

El cantante sinaloense Julio Preciado confirmó en rueda de prensa en Guadalajara que será en el mes de agosto de este 2026 cuando inicie su gira de despedida, confirmando así su retiro de los escenarios. Dicha decisión responde al interés del intérprete por concluir su etapa en los grandes escenarios mientras mantiene un estado de salud óptimo y plenitud vocal, tras haber cumplido cuatro décadas de carrera profesional. De acuerdo al programa Telediario, el cantante compartió que hoy se encuentra cantando mucho mejor que antes. ”Nadie tiene la vida, ni la salud comprada, no quiero que mañana o pasado pueda pasarme algo y que deje de cantar, así que, creo para mí lo mejor de todo es decir, muchísimas gracias a todos. Antes que eso suceda, empezando el mes de agosto, estaremos preparando la gira del retiro”, anunció el cantante.

Durante la charla con los medios, el intérprete de temas como Pena tras pena y Como este logo, detalló que que la gira no solo se desarrollará en México, sino que también contempla visitar parte de Europa. ”Vamos a ir Europa, y será mi mánager quien platicará un poco de dónde van a ser la ciudades, qué países vamos a visitar y todo lo demás”, dijo. Resaltó que su retiro no se da porque ya no pueda cantar. “Estoy cantando quizás mejor, has de cuenta que tengo 20 años, o mejor quizá, porque la experiencia que me ha brindado 40 años de carrera me ha hecho un colmillote así de grande, así que se los digo honestamente, estoy cantando mucho, pero mucho mejor que antes, y lo disfruto plenamente”. Recordó, que antes se bajaba del escenario y no sabía lo que se sentía recibir los aplausos al terminar el show. “Ahora no, ahora me espero hasta el último momento, hasta el último minuto, espero a que el público me aplauda, y si me piden otra, pues me voy con otra y otra y me aviento hasta media hora más si es posible, porque la verdad se siente muy bonito, es muy gratifican que la gente te reconozca tu trabajo con un aplauso, pero que la gente te demuestre mucho cariño, también es muy bonito”, resaltó.