Prepara Netflix el documental de Jessica Simpson sobre su vida y carrera

Aunque todavía no se ha revelado el título definitivo ni una fecha exacta de estreno, el documental está contemplado para llegar a Netflix en 2027.

El proyecto estará dirigido por Joe Pearlman, cineasta especializado en documentales sobre grandes figuras de la música y el entretenimiento. La producción correrá a cargo de Gunpowder & Sky, compañía que actualmente incluye el documental de Jessica Simpson entre sus proyectos en producción.

Jessica Simpson volverá a contar su historia, pero esta vez desde una producción documental para Netflix. La plataforma adquirió los derechos de un largometraje que seguirá la vida personal y profesional de la cantante, actriz y empresaria estadounidense.

La producción promete mostrar una mirada más personal a la vida de Jessica Simpson, desde sus primeros años como cantante pop hasta la construcción de un imperio empresarial que la convirtió en una de las celebridades más exitosas de su generación, señala elimparcial.com

La intención será explorar tanto los momentos de éxito como las etapas más complicadas de su vida bajo los reflectores.

Simpson se convirtió en una figura mundial durante los años 2000, cuando su carrera musical coincidió con el auge de artistas como Britney Spears, Christina Aguilera y Mandy Moore.

Pero su fama no se limitó a la música

Uno de los capítulos que seguramente tendrá un peso importante en el documental será Newlyweds: Nick and Jessica, el reality de MTV que protagonizó junto a su entonces esposo, Nick Lachey.

El programa se transmitió entre 2003 y 2005 y convirtió la relación de la pareja en un fenómeno televisivo.

La exposición de su vida cotidiana hizo que Simpson alcanzara un nivel de fama todavía mayor, pero también significó que buena parte de su vida privada quedara expuesta ante millones de espectadores.

Años después, la cantante utilizó sus memorias Open Book, publicadas en 2020, para contar desde su propia perspectiva diferentes episodios de su vida.

La cantante construyó una exitosa marca de moda y estilo de vida que llegó a alcanzar una valoración de mil millones de dólares, convirtiéndola en un caso poco común de una celebridad que consiguió transformar su fama en un enorme negocio.

Ese aspecto de su trayectoria será otro de los elementos que podrían cobrar relevancia en el documental, especialmente porque su carrera empresarial terminó teniendo un peso comparable al de su trabajo artístico.

La compañía productora Gunpowder & Sky, fundada en 2016 por Van Toffler y Floris Bauer, se especializa precisamente en proyectos relacionados con música, cultura pop y personalidades de gran relevancia.

Después de varios años alejada de los lanzamientos musicales, Jessica Simpson retomó su carrera como cantante con los EP Nashville Canyon: Part 1 y Nashville Canyon: Part 2.

Además de la música, Simpson ha continuado vinculada con la actuación y recientemente participó como invitada en All’s Fair, serie protagonizada por Kim Kardashian y Glenn Close.

El encargado de llevar esta historia a la pantalla será Joe Pearlman, director británico que ha trabajado en documentales sobre importantes figuras de la música.

Entre sus proyectos se encuentran Robbie Williams y Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now, dos producciones centradas en la vida y carrera de reconocidos artistas.

Otro nombre importante detrás de la producción es Van Toffler, quien será productor del documental.

Su participación tiene un vínculo particular con Jessica Simpson, ya que Toffler estuvo al frente de MTV Networks durante la época en la que Newlyweds se convirtió en uno de los realities de celebridades más populares de la televisión.

De esta manera, el nuevo documental podría reunir nuevamente a una de las figuras que estuvieron vinculadas con una de las etapas más importantes de la carrera de Simpson.

Por ahora, Netflix no ha anunciado una fecha exacta de estreno. Lo que sí se conoce es que el proyecto se encuentra en producción y que su llegada a la plataforma está prevista para 2027. La compañía Gunpowder & Sky lo mantiene actualmente entre sus producciones en desarrollo.

El documental podría convertirse así en una oportunidad para que Jessica Simpson revele una versión mucho más íntima de una historia que el público lleva décadas siguiendo.