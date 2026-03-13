Prepara Netflix serie sobre la legendaria pareja de artistas Frida Kahlo y Diego Rivera

Según informó Netflix, la producción mexicana será “una serie que se adentra en la vida apasionada y turbulenta de Frida Kahlo y Diego Rivera, explorando cómo su amor, sus traiciones y su obra se vieron atravesados por un contexto político, social y artístico en constante efervescencia”.

De acuerdo con un comunicado de la plataforma de streaming, aunque el proyecto aún se encuentra en fases iniciales, ya tiene un rumbo claro: contar la historia de la Paloma y el Elefante desde una perspectiva distinta a la que se ha visto anteriormente.

La famosa pareja de artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera inspirará una nueva adaptación audiovisual sobre sus vidas y su compleja relación, esta vez en formato de serie y bajo la producción de Netflix.

El proyecto contará con la dirección de Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, el guion de María Renée Prudencio y la producción de Mónica Lozano. La historia será una adaptación de la novela Rien n’est noir de la escritora francesa Claire Berest, detalla quien.com

Como se indica en el comunicado de Netflix, la serie se enfocará en la relación de los artistas, marcada por constantes altibajos y una fuerte exposición pública.

“Narra la historia de una mujer que se niega a ser sólo musa y decide contar su propia versión del dolor, y la de un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones, mostrando cómo su relación se convirtió en campo de batalla y espectáculo público”.

Carolina Leconte, VP de contenido de Netflix México, describe que el objetivo es mostrar a una Frida y a un Diego más reales y vivos que nunca. “Se trata de una propuesta audaz que nos adentra en los espacios más íntimos de dos figuras que, a nuestro parecer, han sido agotadas por el mito, pero cuya verdadera historia aún no nos hemos atrevido a afrontar directamente”, detalló.

Patricia Riggen, directora oriunda de Guadalajara, alcanzó reconocimiento internacional con La Misma Luna, una película que retrata la experiencia migrante mexicana y que contó con las actuaciones de Eugenio Derbez, Kate del Castillo y América Ferrera.

Riggen se mudó a Estados Unidos donde amplió su carrera dirigiendo proyectos como Lemonade Mouth, G20, Girl in Progress y Los 33.

Para la directora tapatía, regresar a México después de años de trabajar en el extranjero resulta especialmente significativo, aún más con un proyecto de esta magnitud. “Soy fan de Frida desde niña: de su valentía y de cómo transformó el dolor en fortaleza”, declaró Riggen a Variety.

“Quiero contar su relación con Diego desde una perspectiva femenina y mexicana, pero también con una visión global, explorando su amor, sus conflictos y su vida artística en común de una manera moderna, íntima y poderosa para las nuevas generaciones”.

Por ahora, el proyecto no tiene fecha confirmada de estreno ni elenco anunciado. Sin embargo, la producción ya se encuentra en desarrollo y promete ofrecer una mirada moderna sobre dos de las figuras más influyentes del arte mexicano del siglo XX.