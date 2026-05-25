Prepara Raphael nuevo disco dedicado a México

“Es una suerte que siga teniendo ilusión por cantar, que siga después de tantos años con mi carrera contra viento y marea, y encantado de hacerlo”, afirmó Raphael.

El cantante aseguró sentirse afortunado de mantener la misma pasión por la música pese a las décadas de trayectoria que acumula.

Raphael sigue demostrando que su vínculo con México permanece intacto. Luego de concluir una exitosa gira por territorio mexicano y Estados Unidos, el intérprete adelantó que ya trabaja en un nuevo álbum dedicado a la música mexicana, proyecto que planea grabar antes de que termine este año.

El anuncio llega mientras el artista arrancó en Murcia la etapa española de su gira Raphaelísimo, espectáculo con el que posteriormente volverá a América Latina para presentarse en países como Argentina, Chile, Perú y Colombia, detalla quintafuerza.com

Aunque evitó revelar demasiados detalles sobre el proyecto, Raphael confirmó que su próximo material discográfico estará enfocado nuevamente en la música mexicana, una relación artística que ha cultivado durante años.

“Tengo tres o cuatro discos ya sobre México y voy a hacer uno nuevo”, comentó el cantante, quien recordó que en diciembre de 2024 lanzó el álbum Ayer... Aún.

El artista también reiteró su compromiso de seguir publicando música de manera constante, pues busca mantener el ritmo de lanzar un disco cada dos años.

Durante la entrevista, Raphael se mostró agradecido por el cariño que continúa recibiendo del público hispanohablante y celebró el impacto global que actualmente tiene la música en español.

El intérprete español también habló sobre el fenómeno de Bad Bunny y el dominio que la música latina mantiene en la industria internacional.

“Me alegro por él, me encanta, es tan bestial...”, expresó Raphael sobre el cantante puertorriqueño, a quien reconoció por el alcance que ha conseguido en los últimos años.

Además, recordó el reconocimiento que recibió recientemente en Puerto Rico, donde fue distinguido con la Llave de la ciudad de San Juan gracias a sus más de 60 años de trayectoria artística.

El cantante también se pronunció sobre Netflix y la serie biográfica Aquel, producción inspirada en su vida y carrera que llegará a la plataforma en septiembre.

Raphael aseguró estar satisfecho con el resultado del proyecto protagonizado por Javier Morgade y Carlos Santos.