Por si fuera poco, la también empresaria tendría tiene planes de lanzar nueva música, entre los que destaca un álbum. Hay que recordar que un año atrás, Rihanna estrenó el sencillo Lift Me Up, que forma parte de la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever, el cual marcó su primera canción en seis años, sin dejar de lado que no ha lanzado un álbum desde el año 2016.

Asimismo, de acuerdo con varios internautas como parte de esta gira mundial, Rihanna estaría visitando tierras mexicanas donde ofrecería una serie de conciertos en la Ciudad de México y el Foro Sol sería el recinto elegido por la barbadense.

Cabe recordar que en febrero de este año, Rihanna fue la encargada del Halftime Show o espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023 donde sorprendió al mundo entero al dar a conocer su segundo embarazo. Esta presentación marcó la primera edición de Apple Music como el nuevo patrocinador oficial del show.