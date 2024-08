“Sandra necesitaba el descanso para estar con su familia y Bryan”, dijo. La actriz aseguró anteriormente que Bryan era el amor de su vida mientras hablaba de su falta de urgencia por casarse durante una aparición en el programa de Jada Pinkett-Smith, Red Table Talk, en 2021.

“Compartimos dos hijos preciosos, tres niños, su hija mayor Skylar, de 30 años. Es lo mejor que hay. No necesito un papel para ser una pareja devota... No necesito que me digan que capee el temporal con un buen hombre. Es el ejemplo que me gustaría que tuvieran mis hijos”, aseguró.

Gesine, la hermana de Sandra, elogió su dedicación como enfermera del fallecido fotógrafo en las redes sociales. Ella escribió en Instagram un tributo a Bryan en el que decía: “Hay algo de consuelo en saber que tuvo el mejor de los cuidadores en mi increíble hermana y la banda de enfermeras que ella reunió”.