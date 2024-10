Prepara The Cure lanzamiento de nuevo disco

El legendario grupo británico The Cure, liderado por Robert Smith, lanzará el viernes su primer álbum en 16 años, el cual llevará por título Songs of a lost world (Canciones de un mundo perdido), acompañado de excelentes críticas.

Este trabajo es el decimocuarto álbum de estudio del grupo que alcanzó su esplendor en las décadas de 1980 y 1990 con éxitos como Boys don’t cry, Close to me y Friday I’m in love.

Songs of a lost world se lanza en vinilo, CD, casete y en plataformas digitales. El líder del grupo, Robert Smith, mantiene a sus 65 su estilo único, con el pelo alborotado y rímel alrededor de los ojos.

Las primeras críticas han sido muy positivas, como la del diario The Guardian, que consideró que “Songs of a lost world” es el mejor álbum del grupo desde Disintegration en 1989.

“El grupo está en su apogeo artístico: melancólico y conmovedor, con un sonido de percusión que coincide con el impacto emocional de la letra”, escribe el diario.