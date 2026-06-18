Prepara Universal el regreso del ‘Grinch’ con Jim Carrey

Aunque las negociaciones continúan y el proyecto aún no ha sido confirmado oficialmente, la posibilidad de ver nuevamente a Jim Carrey vestido de verde ya ha provocado una ola de entusiasmo entre los fanáticos.

La exitosa película estrenada en el año 2000 que convirtió a Jim Carrey en una de las versiones más recordadas del personaje creado por Dr. Seuss.

Los habitantes de Villaquien podrían prepararse para recibir nuevamente al gruñón más famoso de la Navidad. Diversos reportes indican que Universal Pictures e Imagine Entertainment están desarrollando una secuela de How the Grinch Stole Christmas.

De acuerdo con la información revelada por medios especializados de Hollywood, Jim Carrey estaría en conversaciones para regresar como el icónico personaje.

También se espera el regreso de Ron Howard, director de la película original, mientras que Brian Grazer volvería como productor. La noticia resulta especialmente llamativa porque el actor ha reducido considerablemente su actividad en Hollywood durante los últimos años, detalla elimparcial.com

Sin embargo, recientemente confirmó su regreso como Dr. Robotnik en Sonic the Hedgehog 4, lo que ha reforzado la idea de que está dispuesto a retomar algunos de sus papeles más emblemáticos.

Uno de los temas que más llamó la atención entre los seguidores es que el propio Jim Carrey confesó en el pasado que la experiencia de interpretar al Grinch fue extremadamente complicada.

El actor explicó que el proceso de maquillaje podía durar varias horas y que incluso tenía dificultades para respirar mientras filmaba algunas escenas.

En una entrevista realizada en 2024, Carrey admitió que estaría dispuesto a regresar siempre y cuando se utilizaran tecnologías modernas como la captura de movimiento, una herramienta que permitiría recrear al personaje sin las largas sesiones de caracterización que sufrió durante la primera película.

La película estrenada en 2000 recaudó más de 350 millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en uno de los mayores éxitos familiares de su época.

Su impacto cultural fue tan grande que muchas personas siguen asociando al personaje directamente con la interpretación de Jim Carrey, incluso después del estreno de la versión animada de The Grinch en 2018.

El fenómeno demuestra cómo ciertos personajes navideños trascienden generaciones y continúan siendo relevantes gracias a la nostalgia y al vínculo emocional que construyen con el público.

Por el momento no existe una fecha de estreno ni detalles sobre la trama. Sin embargo, el proyecto contaría con un equipo creativo experimentado encabezado por Alec Berg, conocido por su trabajo en Barry y Silicon Valley, además de los guionistas Jeff Schaffer y David Mandel.

La supervisión del proyecto también estará a cargo de Dr. Seuss Enterprises, lo que garantiza que la nueva producción mantenga la esencia del universo original.

Mientras llegan más noticias sobre la posible secuela, los fanáticos pueden revivir la versión protagonizada por Jim Carrey a través de diversas plataformas de renta digital y servicios de streaming que suelen incorporar el clásico durante la temporada navideña.

Por ahora, el regreso del personaje sigue siendo una posibilidad en desarrollo, pero una cosa parece segura: más de dos décadas después, el corazón del Grinch todavía tiene espacio para seguir creciendo.