Prepara ViX el lanzamiento del documental de Laura Bozzo

Laura Bozzo, una de las figuras más polémicas dentro y fuera de las cámaras en México, y del público hispano en Estados Unidos, está a punto de mostrar una faceta más personal a través de un documental en la plataforma de ViX. “Yo he sido transgresora desde que nací; ‘trans’ sería mi definición. Me decían: ‘esto se tiene que hacer’, y justamente eso era lo que yo no iba a hacer”, declaró Bozzo durante una charla para presentar el proyecto. El filme narra su incursión en la televisión en su mediana edad, años después de haberse desempeñado como abogada, académica y madre de familia. También muestra los orígenes de Laura, quien, pese a dedicar sus programas a las clases populares, creció en un entorno de privilegios.

“Mi mejor regalo de cumpleaños es mi documental. Tantos años escuchando las dolorosas historias para cambiarles la vida, ya me tocaba a mí devolverle a mi público tanto amor y demostrarles que nada puede vencernos que se puede volver a empezar a cualquier edad, que lo que no mata, engorda y te vuelve invencible. Pasé por el infierno, nadie lo sabe y mi hija @missale_xo también, un espanto para toda mi familia, pero acá estoy más fuerte que nunca, no se rindan, de la mano de Dios todo se puede, bendiciones”, expresó la peruana en su cuenta de instagram. Laura Bozzo, nacida el 19 de agosto de 1951 en Callao, Perú, es la primogénita de una familia descendiente de inmigrantes italianos, señala vanguardia.com Aunque tenía una vida estable, la televisión la adoptó y la reinventó cuando sus niveles de audiencia la convirtieron en una figura central primero en Perú y después en Latinoamérica.