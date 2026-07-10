Prepara Warner Bros. el reboot de ‘Liberen a Willy’

De acuerdo con medios especializados, el proyecto buscará presentar la historia a una nueva generación de espectadores sin perder la esencia que convirtió a la película original en uno de los grandes éxitos del cine familiar de los años 90.

Warner Bros. ya trabaja en un reboot del clásico familiar de 1993, con la participación de AGBO, la productora fundada por los hermanos Anthony y Joe Russo.

Más de tres décadas después de conmover a millones de espectadores, Liberen a Willy (Free Willy) está lista para regresar a la pantalla grande.

Para desarrollar el guion, Warner Bros. eligió a las escritoras Mary-Margaret Kunze y Jade Halley Bartlett, quienes recientemente colaboraron en la película Miller’s Girl.

Kunze cuenta con experiencia en Marvel Television, donde participó en producciones como Daredevil, Agents of S.H.I.E.L.D. y The Runaways, mientras que Bartlett ha destacado como guionista y directora, además de desarrollar proyectos para Netflix, señala elimparcial.com

La producción estará encabezada por Angela Russo-Otstot, Michael Disco y Kassee Whiting, bajo el sello de AGBO, mientras que Anthony y Joe Russo fungirán como productores ejecutivos junto con Lauren Shuler Donner, quien también estuvo involucrada en la película original.

Estrenada en 1993, Liberen a Willy narró la historia de Jesse, un niño huérfano que desarrolla un fuerte vínculo con Willy, una orca que vive en cautiverio y cuya libertad se convierte en el centro de la historia.

La cinta fue un éxito en taquilla al recaudar más de 153 millones de dólares en todo el mundo, muy por encima de su presupuesto de aproximadamente 20 millones.

Además de conquistar al público, la película impulsó un movimiento de concientización sobre el bienestar de las orcas y convirtió a Keiko, la orca que interpretó a Willy, en un símbolo de los esfuerzos por mejorar las condiciones de estos animales.

Hasta el momento, Warner Bros. no ha revelado quién dirigirá la nueva película, qué actores formarán parte del elenco ni la fecha de estreno.

Sin embargo, el anuncio ya despertó la nostalgia de quienes crecieron con Liberen a Willy, una película que dio origen a varias secuelas, una serie animada y que permanece como uno de los títulos familiares más recordados de la década de los 90.