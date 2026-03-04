Prepara Warner Bros la primera película de ‘Game of Thrones’

En medio de la noticia de la fusión y compra de Warner Bros. Discovery y sus contenidos, como HBO Max, por parte de Paramount, se dio a conocer que se está preparando una película situada en el universo de Game of Thrones.

De acuerdo al medio Page Six, Warner Bros. está preparando la primera película sobre la exitosa saga, que en televisión tuvo ocho temporadas y que actualmente cuenta con dos spin-offs en el catálogo de HBO Max.

Lo que es una realidad, es que estará dirigida por Beau Willimon, guionista de Andor, según informaron sitios especializados. El proyecto, todavía en fase de desarrollo, contará la historia de la conquista del rey Aegon I Targaryen, que también se encuentra en etapa inicial en formato serie dentro de HBO.

Sin embargo, la revista señaló que no está claro si finalmente el proyecto saldrá adelante tras la reciente adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.