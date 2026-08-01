Prepara Warner Bros la secuela de ‘Barbie’

Desde The New York Times se filtró la información de que Warner Bros. se encuentra en negociaciones con la directora y guionista Greta Gerwig para que Barbie 2 sea una realidad.
De acuerdo con el medio, Greta Gerwig será la encargada de escribir el guión, mientras que Margot Robbie y Ryan Gosling ya están en conversaciones para retomar a los icónicos personajes que los colocaron en el centro de la escena internacional.
De acuerdo con The Hollywood Reporter en diciembre del 2024 Gerwig y Baumbach habrían encontrado la inspiración necesaria para dar vida a una segunda entrega de Barbie, detalla vanguardia.com
‘BARBIE 2’ might happen with Greta Gerwig ready to begin writing the film.Margot Robbie, Ryan Gosling & Greta Gerwig are all in talks to return but David Zaslav is currently refusing to pay what they're demanding, calling it “too generous.”(Source: https://t.co/iG01wp074b) pic.twitter.com/BbsMUaOcqm— DiscussingFilm (@DiscussingFilm)
July 31, 2026
‘BARBIE 2’ might happen with Greta Gerwig ready to begin writing the film.Margot Robbie, Ryan Gosling & Greta Gerwig are all in talks to return but David Zaslav is currently refusing to pay what they're demanding, calling it “too generous.”(Source: https://t.co/iG01wp074b) pic.twitter.com/BbsMUaOcqm
Barbie, dirigida por Gerwig, se consolidó como un fenómeno cultural e industrial sin precedentes en la historia del cine comercial. Impulsada por una campaña publicitaria masiva y por la inercia del fenómeno mediático, la producción de Warner Bros. acumuló más de mil 448 millones de dólares en la taquilla mundial.
Con estas cifras, la cinta no solo se coronó como la película más taquillera del año y el mayor éxito financiero en la historia del estudio, sino que también le otorgó a Gerwig el récord histórico como la primera mujer en dirigir en solitario una película que supera la barrera de los mil millones de dólares.
La película Barbie sigue a la Barbie estereotípica y a Ken en una comedia de aventuras, donde abandonan el idílico mundo de Barbieland para adentrarse en el mundo real tras sufrir una crisis existencial.
Dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, la cinta explora temas como la identidad, los roles de género y el autodescubrimiento.