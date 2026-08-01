Prepara Warner Bros la secuela de ‘Barbie’

Desde The New York Times se filtró la información de que Warner Bros. se encuentra en negociaciones con la directora y guionista Greta Gerwig para que Barbie 2 sea una realidad.

De acuerdo con el medio, Greta Gerwig será la encargada de escribir el guión, mientras que Margot Robbie y Ryan Gosling ya están en conversaciones para retomar a los icónicos personajes que los colocaron en el centro de la escena internacional.

De acuerdo con The Hollywood Reporter en diciembre del 2024 Gerwig y Baumbach habrían encontrado la inspiración necesaria para dar vida a una segunda entrega de Barbie, detalla vanguardia.com