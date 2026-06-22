Prepara Warner Bros. nueva película animada de Las Chicas Superpoderosas

Una nueva película animada de The Powerpuff Girls regresará a la pantalla grande con un proyecto que se encuentra en fase temprana de desarrollo, confirmó Warner Bros. Pictures Animation.

El anuncio se dio durante el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia, uno de los encuentros más importantes de la industria.

Aunque el estudio ya confirmó que el filme está en camino, también aclaró que todavía no existe un acuerdo final ni una “luz verde” oficial para iniciar la producción.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre la trama, el estilo de animación ni el equipo creativo detrás de la cinta.

La historia original de The Powerpuff Girls sigue a tres niñas con superpoderes creadas accidentalmente por el Profesor Utonium, quien mezcla “azúcar, flores y muchos colores” con la Sustancia X.

Las heroínas —Blossom, Bubbles y Buttercup, conocidas en Latinoamérica como Bombón, Burbuja y Bellota— protegen la ciudad de Townsville de villanos y amenazas constantes.

Este proyecto forma parte de la estrategia de expansión animada de Warner Bros. Pictures Animation, que también desarrolla otros títulos como The Cat in the Hat, Bad Fairies y Oh the Places You’ll Go, programados para los próximos años.

No revelaron grandes detalles junto al anuncio de la película, pues Warner Bros. Ha decidido mantener temporalmente los detalles en secreto, lo que significa que todavía no hay una fecha de estreno, ni detalles sobre la trama ni el estilo de animación que utilizará la película. Otra cosa que se desconoce es si la historia de esta película estará ligada al reboot que se encontraba en desarrollo.