El actor y rapero estadounidense Will Smith lanzará el próximo 28 de marzo Based On A True Story , su primer álbum en 20 años. Por lo que se espera su regreso a la industria del entretenimiento sea con éxito, pero de la mano de la música, tras el desafortunado altercado de los Oscar en 2022.

El portal Deadline recordó que su tema Lost and Found, como tres de sus otros cuatro discos en solitario, alcanzó el Top 10 recientemente. En su faceta musical, Will Smith, de 56 años y ganador de cuatro Grammy, logró la fama con el DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, señala vanguardia.com

Como solista ha cosechado éxitos con sus álbumes Big Willie Style y Willennium y con temas como Miami, Men in Black y Gettin Jiggy Wit It; mientras que en el mundo del cine se consolidó como una estrella con Men in Black (1997) y ganó un Oscar por su interpretación en King Richard (2022).

No obstante, la noche que se llevó la estatuilla por Mejor Actor fue noticia por golpear al presentador Chris Rock durante la ceremonia.

Based On a True Story está compuesto por 14 temas, entre ellos, Barbershop Day, You Lookin for me, The reverend, Rave in the wasteland, Bulletproof, a dueto con Jac Ross, Hard times, Beautiful scars, Tantrum, First Love, y Work of art, esta junto a su hijo Jaden.