Preparan artistas show alternativo al del medio tiempo con Bad Bunny en la NFL

Este contará con actuaciones de Kid Rock, Lee Brice, Brantley Gilbert y Gabby Barrett. Después de semanas de mantenerlo en secreto, TPUSA anunció su programa en sus redes sociales.

Pero los espectadores potenciales ahora tendrán una alternativa con el “All-American Halftime Show” de la organización conservadora sin fines de lucro Turning Point USA, que también se llevará a cabo el 8 de febrero.

El Super Bowl LX es este domingo 8 de febrero, y millones de fanáticos del deporte se están preparando para ver a los New England Patriots enfrentarse a los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. Este año, el artista y ganador del Grammy Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo.

Cuando se anunció la presentación de Bad Bunny en el espectáculo oficial del medio tiempo del Super Bowl, el artista puertorriqueño emitió un comunicado a través de la NFL diciendo lo siguiente, detalla billboard.com

“Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown...Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el Halftime del Super Bowl”, escribió.

Bad Bunny también acaba de hacer historia en los Grammys el 1 de febrero, cuando su álbum Debí Tirar Más Fotos se convirtió en el primero en español en ganar el premio al álbum del año. También se llevó otros dos premios esa noche: mejor álbum de música urbana y mejor interpretación de música global por “EoO”.

El anuncio de Bad Bunny como artista principal del medio tiempo del Super Bowl generó críticas de algunos comentaristas de derecha y del expresidente Donald Trump, quien declaró que no asistiría al juego y que no era fanático ni de Bad Bunny ni de la banda Green Day, que abrirá la ceremonia del día del partido.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una elección terrible. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”, dijo sobre los dos artistas al New York Post. Bad Bunny, nacido en Puerto Rico, es ciudadano estadounidense y canta principalmente en español; se espera que actúe en su idioma natal durante el show del domingo.

Durante su participación como anfitrión en Saturday Night Live en octubre de 2025, Bad Bunny dio un mensaje a la audiencia en español y luego agregó. “Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”.

Ese mismo mes, la organización conservadora sin fines de lucro Turning Point USA, fundada por el fallecido activista Charlie Kirk, anunció que organizaría su propio evento “alternativo” al espectáculo oficial del medio tiempo del Super Bowl de la NFL. La organización había mantenido en secreto la lista de artistas hasta esta semana.

En sus historias de Instagram, Gilbert compartió la publicación de Turning Point USA, escribiendo. “No se lo pueden perder”. Barrett, Kid Rock y Lee también compartieron la gráfica promocional del evento.

El espectáculo de TPUSA se transmitirá en vivo en las redes sociales oficiales de Turning Point USA, en X y Rumble. También se emitirá en plataformas como The Daily Wire y Trinity Broadcasting Network.