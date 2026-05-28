Preparan bioserie dramática de la cantante Celine Dion

De hecho, su hermano Jacques Dion asumirá el rol de productor ejecutivo, basando la trama en la obra Dion, A Family Saga , escrita por Jimmy Dion, sobrino de la cantante.

Lo que distingue a este proyecto de otras producciones biográficas es que, por primera vez, la familia de la intérprete de My Heart Will Go On otorgó su respaldo y autorización oficial.

La historia de resiliencia de Céline Dion llegará a la televisión con un enfoque inédito. Tras conmover al mundo con su lucha contra el Síndrome de Persona Rígida y anunciar su regreso a los escenarios en París, la productora Diamant Rouge Entertainment confirmó el desarrollo de una serie dramática inspirada en los primeros años de vida de la estrella canadiense.

A diferencia de otras adaptaciones que se centran en su éxito global, la primera temporada de la serie profundizará exclusivamente en los orígenes de la diva, señala info7.mx

La historia se ambientará en su natal Quebec, Canadá, retratando los desafíos de crecer en un entorno de escasos recursos económicos, pero cobijado por un profundo amor al arte.

La narrativa explorará la estrecha y determinante relación de Céline con su madre, Thérèse, quien fue pieza clave en el desarrollo de su talento. Asimismo, la serie mostrará la compleja y ruidosa dinámica cotidiana de la vocalista al criarse junto a sus 14 hermanos antes de alcanzar el estrellato.

De acuerdo con lo publicado por el medio especializado Deadline, la dirección y los guiones principales correrán a cargo de Zoë Green, conocida por su trabajo en el drama de fantasía Carnival Row. El proyecto se encuentra actualmente en fase de preproducción.

Hasta el momento, la producción mantiene bajo estricto secreto la identidad de la actriz que tendrá la gran responsabilidad de encarnar a la icónica artista en su niñez. El anuncio coincide con el esperado retorno musical de Dion, quien sigue haciendo historia bajo estricta supervisión médica.