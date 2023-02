“Bad boys, bad boys whatcha gonna do? Whatcha gonna do when they come for you? la clásica canción cantada por Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence) volverá a escucharse una vez, ya que se ha dado a conocer que ya está en proceso la cuarta entrega de la saga Bad Boys.

Will Smith está listo para volver a la pantalla grande luego de vivir en una montaña rusa tras la bofetada que propinó a Chris Rock y sus comentarios polémicos al asegurar que sólo buscaba defender el honor de su esposa, Jada Pinkett Smith.