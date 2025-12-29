$!Preparan disco póstumo de Vicente Fernández, con El Recodo y Julio Preciado

A cuatro años del fallecimiento de Vicente Fernández, su legado musical continúa activo y en diálogo con nuevas generaciones. El público volverá a escuchar su voz en un disco póstumo que ya tiene nombre, fecha estimada de lanzamiento y una lista amplia de colaboraciones.
El proyecto busca reunir distintas etapas y vínculos del llamado “Charro de Huentitán” a través del género de banda, uno de los sonidos más populares de la música regional mexicana.
De acuerdo con Vicente Fernández Jr., hijo mayor del intérprete, el disco póstumo será lanzado a finales de febrero de 2026. El álbum llevará por título “Tributo al rey, con banda” y se perfila como una producción de carácter conmemorativo.
La confirmación se dio en una entrevista para Latinus, donde Fernández Jr. explicó que se trata de un proyecto trabajado durante varios años, con la intención de cuidar el legado artístico de su padre, señala elimparcial.com
Entre los intérpretes confirmados para “Tributo al rey, con banda” se encuentran: Christian Nodal, Ángela Aguilar, El Recodo, Ana Bárbara, Fuerza Regida, Edén Muñoz, Alejandro Fernández, Joss Favela, Julio Preciado y Jorge Medina
Algunas participaciones han llamado la atención por el contexto actual de la industria. Por ejemplo, la presencia de Ángela Aguilar ocurre pese a los rumores que circulan sobre una supuesta rivalidad entre su padre, Pepe Aguilar, y Alejandro Fernández. Hasta ahora, no existe confirmación oficial de un conflicto que afecte este proyecto, por lo que la colaboración se mantiene como parte del disco.
Vicente Fernández murió el 12 de diciembre de 2021 en Guadalajara, Jalisco, después de permanecer varios días hospitalizado. El cantante fue internado tras sufrir una caída en su rancho, que le provocó lesiones en la columna cervical.
Posteriormente, presentó complicaciones derivadas del Síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema inmunológico y que derivó en una falla multiorgánica.
Desde entonces, su música ha mantenido presencia constante en plataformas, homenajes y lanzamientos especiales, lo que ha permitido que su obra siga llegando a nuevos oyentes.
“Fue un trabajo muy complejo. Agradecido con cada una de las personas que están en este disco y que tenemos la seguridad que va a ser algo de colección para todo el público fanático de la música de mi padre”, señaló.
El álbum tendrá un enfoque en el género de banda y contará con un total de 25 colaboraciones. La producción busca reinterpretar la obra de Vicente Fernández desde este formato, con la participación de artistas que tuvieron cercanía personal o profesional con él, así como figuras actuales del regional mexicano.
La familia ha señalado que el objetivo es ofrecer un material representativo y respetuoso de su trayectoria, más que una simple recopilación.