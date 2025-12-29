$!Preparan disco póstumo de Vicente Fernández, con El Recodo y Julio Preciado

A cuatro años del fallecimiento de Vicente Fernández, su legado musical continúa activo y en diálogo con nuevas generaciones. El público volverá a escuchar su voz en un disco póstumo que ya tiene nombre, fecha estimada de lanzamiento y una lista amplia de colaboraciones.

El proyecto busca reunir distintas etapas y vínculos del llamado “Charro de Huentitán” a través del género de banda, uno de los sonidos más populares de la música regional mexicana.

De acuerdo con Vicente Fernández Jr., hijo mayor del intérprete, el disco póstumo será lanzado a finales de febrero de 2026. El álbum llevará por título “Tributo al rey, con banda” y se perfila como una producción de carácter conmemorativo.

La confirmación se dio en una entrevista para Latinus, donde Fernández Jr. explicó que se trata de un proyecto trabajado durante varios años, con la intención de cuidar el legado artístico de su padre, señala elimparcial.com

Entre los intérpretes confirmados para “Tributo al rey, con banda” se encuentran: Christian Nodal, Ángela Aguilar, El Recodo, Ana Bárbara, Fuerza Regida, Edén Muñoz, Alejandro Fernández, Joss Favela, Julio Preciado y Jorge Medina