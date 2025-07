Preparan el reboot de ‘Una noche en el museo’

Una nueva generación vivirá la magia que ocurre cuando el museo cobra vida por la noche. 20th Century Studios trabaja en una reinvención de la franquicia Night at the Museum, uno de sus títulos familiares más populares, y ya se encuentra desarrollando el proyecto con el respaldo de 21 Laps Entertainment, la productora de Shawn Levy.

Aunque por ahora no se han revelado detalles sobre la trama, se sabe que esta nueva entrega será una historia completamente fresca, con personajes distintos a los que conocimos en la trilogía protagonizada por Ben Stiller. El guion estará a cargo de Tripper Clancy, quien ha trabajado en títulos como Stuber y I Am Not Okay With This.