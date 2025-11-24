Preparan homenaje para Silvia Pinal, a un año de su muerte

A un año de la muerte de la actriz Silvia Pinal, su familia prepara un homenaje especial para honrar su legado. La noticia fue confirmada por su nieta, Stephanie Salas, quien adelantó que se organizarán varios actos para recordar a la icónica actriz.

Sobre los preparativos, la actriz y cantante fue contundente al señalar que la coordinación del homenaje está en manos de su mamá, Sylvia Pasquel y el lugar aún está por confirmarse, de acuerdo con quien.com.

Salas enfatizó que los reconocimientos hacia su abuela no se limitarán a un solo acto, ya que la figura de Silvia Pinal forma parte del corazón cultural de México.

“La verdad, eso se lo pueden preguntar a mi mamá, porque ella es la que lo está organizando. Sin duda alguna habrá no uno, sino varios, porque la gente tiene el derecho de rendirle un homenaje, como a los grandes que han pisado los escenarios y la industria de nuestro país”, dijo.

Salas destacó la importancia de que estas manifestaciones de cariño se realicen con respeto: “Ya nos pondremos de acuerdo ... con respeto y todo bien, sin sacar provecho de eso”, comentó.

Uno de los temas que más expectativa ha generado tras la partida de la legendaria actriz es la posibilidad de transformar la icónica casa del Pedregal (el emblemático hogar donde vivió doña Silvia durante décadas) en un museo abierto al público.

Este proyecto, visto por muchos como una forma de preservar su memoria, aún no tiene rumbo definido. Stephanie Salas lo dejó claro al señalar que nada está decidido: “Ojalá (se haga), y si no, lo que tenga que ser; pero sobre todo, llevarla aquí adentro, eso es con lo que yo me llevo”, comentó.

En cuanto al proceso de duelo que atraviesa su mamá, Sylvia Pasquel, la actriz habló con sensibilidad sobre una experiencia que, aunque profundamente personal, también se vive de la mano del público que quiso y admiró a la matriarca.

“Lo único que te puedo decir es que es un proceso personal; sin embargo, también se comparte con la gente, porque entendemos, y como bien lo dije el día que despedimos a mi abuela en Bellas Artes, para mí siempre será mi abuela, pero también es del pueblo. Entonces, yo creo que entre todos hemos padecido su falta”, finalizó.

Silvia Pinal, considerada por muchos como la última gran diva del cine de oro mexicano, murió el 28 de noviembre de 2024 a los 94 años. Durante los días previos a su partida, la legendaria actriz estuvo hospitalizada en Ciudad de México desde el 21 de noviembre debido a una infección en las vías urinarias que se complicó, provocando un deterioro en su salud.

Su condición se agravó y finalmente sufrió una neumonía que se complicó, lo que aceleró su declive físico. Además, versiones médicas apuntan también a una insuficiencia respiratoria aguda como parte de las causas de su muerte.