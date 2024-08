Además, la cantante estadounidense dejó claro que Mars será una pieza importante de lo que sea que está adelantando, pues al principio del video voltea su torso a la cámara para que los espectadores puedan ver claramente el rostro del cantante, informa elimparcial.com

Por si fuera poco, el intérprete de Locked Out of Heaven no se quedó atrás y decidió compartir el video de Gaga en sus historias, lo que confirma que la situación no es una coincidencia o algo arbitrario.

Hasta el momento, se desconoce una fecha de anuncio y mucho menos de lanzamiento, ni tampoco sobre si la posible canción será parte de un nuevo álbum de Lady Gaga, Bruno Mars o incluso parte de la banda sonora de Joker: Folie à Deux.