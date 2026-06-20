Preparan nueva película de Juan Gabriel, será dirigida por Alazraki

Alazraki ha manifestado su intención de buscar financiamiento fuera de México para garantizar que la película pueda estrenarse en varios países. El director subraya que el objetivo es llegar a una audiencia global, lo que implica una mirada diferente respecto a los trabajos anteriores sobre el artista.

Por el momento, la película lleva como título provisional Juan Gabriel . Este largometraje representa la tercera producción dedicada a Juan Gabriel en los últimos diez años, tras la bioserie Hasta que te conocí y el documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, disponible en Netflix.

El regreso de Juan Gabriel al cine se materializa una década después de su fallecimiento, con una nueva biopic que prepara el cineasta Gary Alazraki. El proyecto cuenta con el respaldo de Iván Aguilera, hijo del cantante, quien ha dado su aval para la realización de la cinta.

Según el cineasta, el principal desafío radica en la abundancia de materiales ya existentes sobre la vida de Juan Gabriel. “El reto es mayor por la cantidad de trabajos previos”, admitió Alazraki. Por ello, la nueva producción pretende distanciarse de las aproximaciones previas y ofrecer una perspectiva renovada del ídolo mexicano.

La biopic de Juan Gabriel, dirigida por Alazraki y avalada por Iván Aguilera, planea ofrecer una visión diferente y global sobre la vida del cantante, lo que representa un desafío adicional debido a la gran cantidad de producciones anteriores sobre su figura.

Mientras define la financiación y el alcance de la biopic, Alazraki tiene previsto iniciar pronto las grabaciones de la segunda temporada de La oficina para Prime Video. Sin embargo, si los planes de producción avanzan según lo previsto, el rodaje de “Juan Gabriel” podría comenzar durante este año.

El desarrollo de esta película marca un nuevo capítulo en el legado del “Divo de Juárez”, abriendo las puertas para que su historia sea contada a una audiencia mucho más amplia. La expectativa crece ante la posibilidad de ver a Juan Gabriel retratado en la pantalla grande bajo una óptica diferente y contemporánea.

Los momentos más emblemáticos de la carrera de Juan Gabriel que se verán en su película biográfica están El niño de Parácuaro que cantaba en camiones, Lecumberri: la cárcel que lo formó, El debut con No Tengo Dinero, Amor Eterno y la muerte de su madre, Bellas Artes, 1990: el “sacrilegio” que llenó el recinto, El Rose Bowl con 75 mil personas, entre otros.