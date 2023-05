Según la información recogida por Discussing Film, Jackie Chan está en negociaciones para volver a encarnar al Señor Miyagi de Pat Morita en el remake de 2010 co protagonizado por Jaden Smith.

El recientemente anunciado reboot de Karate Kid de Sony Pictures estará dirigido por Jonathan Entwistle, creador de la serie de Netflix titulada The End of the Fuckin World, detalló cinemacomics.com

El estudio aún no ha confirmado oficialmente la participación de la leyenda cinematográfica en el reboot. Y no está claro si Jaden Smith retomará su papel como joven pupilo. En estos momentos, el hijo de Will Smith está bastante ocupado con su carrera musical.