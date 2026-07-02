Presenta Arath de la Torre el tema ‘Enamorado’

Con el paso de los años, Enamorado ha permanecido en el corazón del público, consolidándose como uno de los temas más representativos de Una Familia con Suerte y manteniendo vivo el cariño de quienes siguieron esta historia.

Interpretada por Arath durante una de las telenovelas más exitosas de la televisión mexicana, la canción acompañó la historia de Pancho López, uno de los personajes más queridos de su carrera.

Después de permanecer disponible únicamente como parte de la exitosa telenovela Una familia con suerte , el tema Enamorado , interpretada por Arath de la Torre, llegará por primera vez a plataformas digitales el próximo 7 de julio, dando paso a una nueva etapa para uno de los temas más recordados de la producción.

Con este lanzamiento, Enamorado trasciende la pantalla para llegar por primera vez a plataformas digitales, permitiendo que quienes crecieron con la historia vuelvan a disfrutarla y que nuevas generaciones descubran una canción que forma parte de la historia de la televisión mexicana.

Con más de 30 años de trayectoria, Arath de la Torre ha construido una sólida carrera como actor, conductor, comediante, productor, escritor y director, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano.

A lo largo de su carrera, Arath ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Mr. Amigo, otorgado por su contribución al fortalecimiento de los lazos de amistad y entendimiento entre México y Estados Unidos.

Dos galardones por su participación en La Parodia; diversas nominaciones a los Premios TVyNovelas y su participación en Los Simuladores, producción nominada al Premio Emmy Internacional.

La llegada de Enamorado a plataformas digitales representa un reencuentro con una historia que permanece en el corazón del público, al mismo tiempo que abre un nuevo capítulo en la trayectoria de Arath de la Torre.

Este lanzamiento refleja la versatilidad que ha caracterizado su carrera y su interés por seguir explorando nuevas facetas, cualidad que le ha permitido conectar con distintas generaciones y fortalecer el vínculo que ha construido con el público.