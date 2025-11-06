Presenta BZRP nueva sessión, esta vez junto a Daddy Yankee

El esperado encuentro de dos artistas que marcaron la historia de la música latina ya es una realidad. Bizarrap, el productor y artista argentino que redefinió los límites del género, presenta la BZRP Music Session Vol. 0 junto a Daddy Yankee, el pionero del reguetón.

Con esta colaboración, Bizarrap se convierte en el primer artista argentino en trabajar junto a la leyenda puertorriqueña.

Una unión histórica entre Argentina y Puerto Rico que celebra el pasado, el presente y el futuro del género urbano. La Session trae de vuelta el sonido y la actitud del reggaetón clásico, reinterpretados con la visión única de Bizarrap, quien logra capturar la esencia de los beats del 2000 y transformarlos con su propio lenguaje musical, sin perder su identidad ni su sello característico.