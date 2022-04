Agregó que formar parte de Calibre 50 representa para él algo muy grande para él, una oportunidad que sabrá aprovechar, y que le echará todas las ganas, comprometiéndose ante el público que daría lo mejor de sí, así como a todos los fans de la agrupación, a quienes no defraudará, decidió mostrar al mundo lo que es esta nueva etapa de Calibre 50.

Ángel, al igual que Tony, fue uno de los que hicieron casting para quedar como vocalista, pero no fue seleccionado, pero no todo fue malo para él, ya que la oficina del grupo le pidió enviara más videos de él tocando el acordeón y cantando, siendo llamado para presentar en las oficinas, y estudios para hacer más pruebas.

“Recuerdo que estaba a las dos de la mañana en el aeropuerto de Chicago con mi mamá y mi hermanita, y pues aquí estoy, ya no regresé, ni me despedí de ella, le debo una disculpa, pero aquí estamos, y ya no me quieren dejar ir para la casa”, expresó entre risas el acordeonista.