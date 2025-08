Presenta Daddy Yankee una nueva demanda contra su esposa y cuñada

Daddy Yankee, ha dado un nuevo giro a su proceso post-divorcio al presentar una demanda por 12 millones de dólares contra su ex esposa, Mireddys González, y su cuñada, Ayeicha González Castellanos. Ambas son señaladas por la presunta mala administración de sus empresas El Cartel Records y Los Cangri.

Las empresas El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., presididas por el reguetonero Daddy Yankee, presentaron el miércoles 30 de julio una demanda federal en Puerto Rico contra Mireddys González, ex esposa del artista, y Ayeicha González, hermana de Mireddys.