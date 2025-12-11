$!Presenta DC Comics el primer tráiler oficial de la nueva ‘Supergirl’

El nuevo universo de DC Cómics en los cines comienza a tener forma después de la cinta de Superman, la cual tuvo un buen recibimiento por los fanáticos de los cómics de El último hijo de Kriptón. Pero al final de la cinta pudimos conocer a otro de los personajes más queridos de este universo, hablamos de Kara Zor-El, la prima de Clark y que también es conocida como Supergirl, interpretada por la actriz Amelia May Alcock, quien tendrá su propia cinta, la cual ya estrenaron su tráiler oficial.

Fue a través de las redes oficiales de Warner y DC que se ha publicado por fin el tráiler en el que podemos ver a Supergirl enfrentando los peligros de esta aventura de autodescubrimiento. Lo que más sorprende fue de ver a Jason Momoa como Lobo por primera vez, algo que causó gran revuelo. En esta versión de la kryptoniana muestra una Supergirl más irreverente e impulsiva, pero preserva un estilo sumamente humano y profundo. La película de Supergirl llegará a las salas de cine el próximo 26 de junio de 2026, señala milenio.com

La cinta de James Gunn regaló al final la llegada de Kara Zor-El, prima de Superman, quien se estrella en la Fortaleza y se le ve en estado etílico, confirmando que ella es la dueña de Krypto. Lo que más llama la atención es la gabardina que porta, un detalle que deja claro que la historia estará ligada a Woman of Tomorrow. En el relato, Clark menciona que su prima viajó a un sistema solar con un sol rojo, un lugar donde sus habilidades prácticamente se reducen o desaparecen, ya que los kryptonianos dependen del sol amarillo para obtener sus poderes.