Presenta DC Studios el primer tráiler de ‘Lanterns’, su nueva serie

El avance pone el foco en la dinámica entre Aaron Pierre, quien interpreta a John Stewart, un nuevo linterna verde que aún no ha utilizado su anillo de poder, y Kyle Chandler como Hal Jordan, un miembro veterano que asume el papel de mentor mientras enfrenta el desgaste del tiempo, comparte zetatijuana.com

Estrenado recientemente, el adelanto deja ver una trama abordada con tono serio y centrada en la acción, dentro del universo cinematográfico de James Gunn.

John Stewart y Hal Jordan protagonizan el primer adelanto de Lanterns , la nueva serie desarrollada por DC Studios. La producción se centrará en los linternas y está programada para estrenarse en agosto por HBO.

Durante el tráiler, Hal intenta entrenar a John, quien se muestra escéptico ante su método de preparación, al mismo tiempo que ambos se alistan para enfrentar distintas amenazas.

El anillo ocupa un lugar central en varias escenas y también se aprecia el traje del cuerpo, aunque en esta versión luce marrón, con señales de deterioro por el paso de los años.

El conflicto generacional perfila el rumbo de la historia, que se desarrollará en Estados Unidos a partir de la investigación de un asesinato. El caso serviría como punto de conexión con otras producciones de DC, entre ellas Superman y la serie Peacemaker.

La primera temporada contempla ocho episodios. Además de Chandler y Pierre, el elenco incluye a Nathan Fillion, quien retoma su papel como Guy Gardner; Kelly Macdonald como la sheriff Kerry; y Ulrich Thomsen en el rol de Sinestro, principal antagonista.

La historia, de acuerdo al tráiler, se desarrolla en una desértica ciudad de Nebraska, en la que los dos policías Linterna Verde intergalácticos se ven envueltos en un oscuro misterio mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos.