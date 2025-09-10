Presenta Edén Muñoz su más reciente disco titulado ‘Piedras a la Luna’

“En mi nuevo Álbum #PiedrasALaLuna cada canción es una historia ¿ya tienen su favorita?”, escribió el intérprete de Chale y La Nena , en un post que deja ver la portada de su disco, el título de las 15 canciones que conforman esta nueva producción.

A través de sus redes sociales el cantante sinaloense Edén Muñoz anunció su más reciente producción, a la que tituló Piedras en la Luna, el cual está compuesto por 15 temas.

Cabe destacar que de este disco ya se han lazando algunos sencillos con video oficial, entre ellos: Lejos estamos mejor , Sin Yolanda, Mi primer día sin ti, y Vanidosa, entre otros que ya están disponibles en las plataformas digitales.

Temas como Que bonito es lo bonito, Gracias por venir, Sin Yolanda, Piedras a la Luna, Enamórate de mí, Me ando enamorando, Lejos estamos mejor, Maldito dinero, Te juro que te amo, Rico o muerto, Aprovecha, La dama, Mi primer día sin tí, Raite Pa’ con Diosito, Qué loco el plebe , forman parte del disco.

La llegada de su nuevo disco ha sido bien recibida por sus fans, quienes no tardaron en manifestarse con comentarios positivos hacia el cantante sinaloense.

“Todas son una auténtica maravilla para el oído”, “Enamórate de mí, por siempre”, “Todas, pero Piedras a la luna y Sin Yolanda pa’ pistear es todo lo que necesito para mi fin de semana”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Edén Muñoz se ha consolidado como una de las voces más influyentes del regional mexicano. Su trayectoria musical inició a temprana edad, pero fue en 2010 cuando alcanzó reconocimiento masivo al convertirse en vocalista y líder de Calibre 50, agrupación con la que marcó una etapa importante en la historia del género.

Durante más de una década al frente de la agrupación, Muñoz impulsó éxitos que lograron posicionarse en las listas más destacadas del regional mexicano, entre ellos Siempre te voy a querer, A la antigüita y Cuidando el territorio. Su talento como compositor también lo llevó a escribir temas que fueron interpretados por otros exponentes del género.

En 2022 decidió iniciar su camino como solista, etapa en la que ha consolidado su estilo particular, con una propuesta musical que combina la tradición del regional con toques contemporáneos. Su debut en solitario incluyó sencillos como Chale y Consejos gratis, que tuvieron gran aceptación en plataformas digitales y se viralizaron en redes sociales.

Actualmente, Edén se encuentra realizando su gira de presentaciones, en lugares como Morelos, Piedras Negras, y Monclova Coahuila, Zacatecas, San Miguel El Alto, Guadalajara, Mexicali, Los Ángeles, San Luis Potosí, entre otros.