$!Presenta el Palenque de Culiacán, el cartel oficial de artistas para este 2026

La espera finalmente terminó, la nueva administración del Palenque de Culiacán, presentó de manera oficial el cartel de artistas que protagonizará la gran fiesta de este recinto, el cual dará inicio el 12 de noviembre y terminará hasta el 29 de noviembre.
Logan Cortez; director general de Alfa Entertainment, Álvaro Tirado Cázarez y el coordinador de medios de comunicación, Martín Tamayo, compartieron en rueda de prensa, todos detalles de lo que será esta gran fiesta en su nueva edición, espectáculo que esta vez estará a cargo de la empresa Fiesta MX Entertainment.
Tirado Cázarez compartió que el público podrá ver toda la programación de esta edición, dedicada al regional mexicano, con figuras como Banda MS, Edición Especial, Alegres del Barranco, los Varones de Culiacán, Dinámicos Jrs, y Los Intocables Jrs, Netón Vega, Los Tucanes de Tijuana.
El cartel, dijo, también incluye la presentación de El Mimoso, El Yaki, Marca Registrada, Tombochio, Los Chavalitos, Pancho Barraza, El Coyote, Panter Bélico y Arley Pérez.
Durante la rueda de prensa, se informó también que la venta de boletos comenzará a partir del 2 de noviembre, a partir de las 10:00 a 18:00 horas en las taquillas del palenque de lunes a sábado, así como en línea en queshow.mx, los precios van desde 800 pesos en general y hasta los 4 mil 100 pesos en zona VIP.