$!Presenta el Palenque de Culiacán, el cartel oficial de artistas para este 2026

La espera finalmente terminó, la nueva administración del Palenque de Culiacán, presentó de manera oficial el cartel de artistas que protagonizará la gran fiesta de este recinto, el cual dará inicio el 12 de noviembre y terminará hasta el 29 de noviembre.

Logan Cortez; director general de Alfa Entertainment, Álvaro Tirado Cázarez y el coordinador de medios de comunicación, Martín Tamayo, compartieron en rueda de prensa, todos detalles de lo que será esta gran fiesta en su nueva edición, espectáculo que esta vez estará a cargo de la empresa Fiesta MX Entertainment.