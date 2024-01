El reconocido rapero mexicano, Erick Raúl Alemán Gutiérrez, popularmente conocido como Alemán, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, alegando ser víctima de extorsión por parte de su ex novia, la intérprete e influencer uruguaya Akasha.

La situación surge después de que Akasha exigiera una cuantiosa suma de dinero y la producción de dos discos como condición para no presentar una denuncia ante las autoridades competentes. Estas exigencias no tienen lugar ni cabida, claramente se trata de una extorsión que no podemos permitir.