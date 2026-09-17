Presenta Gael García Bernal ‘Hombre al agua’, en Toronto

La historia sigue a Camilo, un socorrista cubano que rescata de morir ahogado a un empresario mexicano. Como agradecimiento, es llevado a vivir a México, donde su vida da un giro inesperado al integrarse a una familia adinerada.

La cinta marca el tercer largometraje que García Bernal dirige, después de Déficit (2007) y Chicuarotes (2019) , y llegará a los cines mexicanos el 24 de septiembre a través de Cinépolis Distribución.

Gael García Bernal presentó Hombre al agua en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), como parte de la sección Special Presentations, luego de su estreno mundial en el Festival de Venecia el pasado 6 de septiembre.

García Bernal escribió el guion junto al dramaturgo argentino Mariano Pensotti y encabeza el elenco junto a Esmeralda Pimentel, Natalia Oreiro, Manuel García-Rulfo, Jorge Salinas, Débora Nascimento y Ricky Martin, quien además participa como productor ejecutivo.

Sin entrar en detalles de la trama, la película se mueve entre la comedia, el drama y la sátira social, un terreno que críticos como los de Screen Daily e IndieWire describieron como ambicioso pero difícil de encasillar en un solo género, detalla yahoo.com

La producción corrió a cargo de La Corriente del Golfo, la compañía que García Bernal fundó junto a Diego Luna, en conjunto con Cárcava Cine y Redrum.

Las primeras reacciones especializadas fueron mixtas. Hollywood Reporter calificó el resultado como “caótico” pese al buen elenco, mientras que Screen Daily lo describió como una sátira de clase “desarticulada”.

Por otro lado, medios como Micropsia destacaron la ambición del proyecto y su conexión con temas recurrentes en la carrera de García Bernal, como los abusos de poder de las élites latinoamericanas, aunque coincidieron en que la estructura narrativa se vuelve compleja hacia el tercer acto.

El propio director reconoció en Venecia que “uno va madurando como director” y definió la cinta como “muy ambiciosa y muy distinta” a sus trabajos anteriores.

Lo que convierte este paso por Toronto en un momento particular es la coincidencia con Diego Luna, quien llega al mismo festival con Ceniza en la boca, su debut como director en solitario, basado en la novela de Brenda Navarro.

Luna, además de productor de Hombre al agua a través de La Corriente del Golfo, comparte con García Bernal una historia de 25 años: ambos debutaron juntos en Venecia en 2001 con Y tu mamá también, la película que los catapultó internacionalmente y que los bautizó como Los charolastras ante el público. Ahora, ambos regresan a los grandes festivales, pero desde la silla de director.

La trayectoria de García Bernal como cineasta ha sido más discreta que su carrera actoral, que incluye títulos como Amores Perros, El crimen del padre Amaro y Mozart in the Jungle.

Como director, ha optado por historias enraizadas en la identidad latinoamericana, primero con el corto Déficit y luego con Chicuarotes, ambientada en la periferia de la Ciudad de México.

Diego Luna, por su parte, ya tenía experiencia detrás de cámara con series como Narcos: México y ahora suma su primer largometraje como director en solitario, en una temporada donde ambos amigos y socios de producción confluyen como autores dentro del circuito internacional de festivales.

El reencuentro no es simbólico: ambos coinciden físicamente en la misma edición del TIFF, que se celebra del 10 al 20 de septiembre, con Luna presentando Ceniza en la boca en la sección Centerpiece mientras García Bernal cierra su paso por festivales antes del estreno comercial de Hombre al agua en México, programado para el 24 de septiembre.