“Esa gente no coaronfió en mí como director. Creo que se equivocó al no confiar, la verdad”, añade.

La película se ha convertido en la ópera prima de los hijos del escritor. Su hijo, Santiago, la encontró en una caja, la leyó, se enamoró con la historia, recuperó los derechos y propuso a su padre dirigirla junto con su hermana Mariana.

”Siempre quise escribir algo que ellos dirigieran. Prefería confiar en ellos. Claro, se me antojaba a mi dirigirla como no te puedes imaginar. Y cuando estaba en el set me tenía que contener. Me quedaba lejos. No iba yo a molestarlos”, explica.

Cabe destacar, que el filme también se presentó en el Festival de Cine en Venecia el pasado 31 de agosto, el cual fue bien recibido por el público con una gran ovación.