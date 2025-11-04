$!Presenta Guillermo del Toro ‘Frankenstein’ en México

El ganador del Oscar, Guillermo del Toro regresó a la capital mexicana para presentar al nuevo integrante de su familia de monstruos. La celebración de Frankenstein que se realizó en el Colegio de San Ildefonso reunió a los fanáticos del director mexicano, y los protagonistas de la película, Oscar Isaac y Jacob Elordi, en una memorable tarde llena de emoción, furor y admiración. El antiguo hogar del arte, la ciencia y el pensamiento, San Ildefonso, fue testigo de una historia que reflexiona sobre la creación, la soledad y el anhelo de ser comprendido. Por la alfombra roja desfilaron las principales almas detrás de este cuento gótico así como celebridades y talento nacional. El cineasta, con su ya característico carisma, se acercó a convivir con decenas de fans en un momento lleno de emociones y muestras de cariño.

Guillermo del Toro comentó que “Me emociona más allá de las palabras el poder estar en mi país presentando Frankenstein, un proyecto que desee realizar desde que comencé a soñar con traer a la vida seres fantásticos. Creo firmemente que para estar ante la presencia del arte necesitamos arriesgarnos y para mí, el reto de adaptar una de las historias que creo más fundamentales dentro de toda la historia del cine, fue un riesgo que valió la pena correr no sólo a nivel personal sino también a nivel artístico, esta película es un momento monumentalmente definitivo en mi vida”, dijo el cineasta Posterior a la proyección de la película en el anfiteatro Simón Bolívar, Guillermo del Toro, Oscar Isaac, Jacob Elordi y Ted Sarandos, CO-CEO de Netflix, participaron en una conversación donde Oscar Isaac compartió cómo surgió la idea en Guillermo para que él interpretara a su personaje, destaca el portal gentleman.com.mx

Guillermo del Toro convive con sus fans.

“Cuando nos reunimos en casa de Guillermo hace tres años, nunca me imaginaba que me fuera a proponer darle vida a Víctor Frankenstein. Todo inició con una conversación muy íntima sobre nuestros padres, de su dolor y la religión, al momento de verlo reflejado en un guión y después de haberlo leído acabamos en lágrimas pues se sentía tan personal, estábamos hablando de nuestras historias.” Por su parte el joven actor australiano quien da vida a la criatura compartió sobre su experiencia durante el rodaje. “El proceso de filmación de la película fue un desafío tanto físico como mental que fue relegado a un segundo plano pues fue una gran alegría que todos compartimos día a día.”