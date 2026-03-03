Presenta Jona SanJon el tema ‘Van Gogh’

Acompañado de importantes figuras del regional mexicano como Nicacio Quintero y el Lobito de Sinaloa, el joven talento sinaloense Jona SanJon, presentó ante medios de comunicación, su más reciente tema titulado Van Gogh. El tema, cabe decirlo, compuesto por él, es una balada acompañada de acordes norteños, dedicado a ese amor a primera vista, esa de la que uno no se quiere separar ni un instante, y de la que se siente uno enamorado perdidamente ”Muchas gracias por estar aquí, acompañándome en este presentación de este tema, una melodía con la que muchos se van a identificar, lista para dedicarla, quedó al cien, y los invito a escucharla, ya está en todas las plataformas digitales”, detalló Jona.

“Cada que la veo, me pierdo en su mirada por esos ojitos marrones y bellos, ella es tan bonita, fácilmente puede ser modelo, la niña bonita más chula y preciosa, lo que más deseo”, versa la canción Jona destacó que espera que el tema sea bien recibido por el público, y que le den la oportunidad de mostrar su talento como cantaor, con el deseo de llegar a muchos corazones con su música, marcando su debut musical, con le meta de llegar a hasta donde Dios y el público se lo permita. ”Además de este tema que estoy lanzando, ya estoy escribiendo otros, a mí me gusta mucho la música romántica, me gusta cantar, bailar, y aunque sólo tengo 15 años, me considero una persona muy activa en la música, muy movido, sigo aprendiendo, estoy mejorando en el acordeón, escribiendo más”, dijo. El joven oriundo de Culiacán, compartió que mucha de su influencia musical viene de figuras como El Lobito de Sinaloa, Nicacio Quintero, Sergio Vega, Populares del Llano, entre muchos otros, encontrando en su música la inspiración para la creación de sus temas. Respecto a si hay en puerta alguna colaboración con los artistas ahí invitados, Jona compartió que sí la habrá y próximamente estará trabajando en ellas. “Sería un sueño hecho realidad”, dijo. Detalló que aunque haga fusiones con otros estilos musicales, será el norteño el que siempre lo identifique en la escena musical, impregnando su propia esencia, pero eso se verá en sus próximos temas.

El Lobito de Sinaloa.

Al respecto de este lanzamiento, Jesús Bulfrano Moreno, mejor conocido como El Lobito de Sinaloa, compartió su entusiasmo por el debut de Jona, a quien le deseó el mejor de los éxitos en su carrera musical. “Creo que iniciar a los 15 años es una buena edad, lo digo por experiencia, he conocido cantantes que no se animaron a cantar cuando eran unos muchachos, pero en la música no hay edad, y cuando tienes talento y traes las ganas de hacerlo, pues hay que hacerlo y aprovechar el tiempo, sé que Jona estará bien cuidado por su papá, y nunca olvidar tener la humildad para atender a su público” resaltó

Artistas del medio le dan la patadita de la suerte.