$!Presenta Kenia Os su sencillo ‘Una y otra vez’

El inicio de la nueva era de Kenia OS ha sido para muchos de sus fans algo muy esperado. Tras el lanzamiento de Bieldaban, el primer sencillo de su próximo álbum, K de Karma, las sorpresas continúan. Ahora es el turno de la revelación de un nuevo track titulado Una y otra vez.
Este nuevo adelanto es una auténtica carta de amor al pop de los años 2000. Su melodía y letra hacen de Una y otra vez un himno cantable y 100 por ciento deducible.
El tema es un contrapunto a la era Pina Aura, la cual estaba marcada por una cargada producción musical. En Una y otra vez, Kenia OS apuesta por un estilo sofisticado donde la letra ilumina lo que viene con K de Karma, una era destacada por su madurez artística.
El pre-save del nuevo álbum de Kenia ya está disponible y sus fans no pueden esperar. Con el estreno de Bieldaban, el primer sencillo de K de Karma debutó en #24 del top 200 de Spotify siendo uno de sus lanzamientos más exitosos.
Además, en las primeras 24 horas en YouTube, el video se posicionó como el número 1 en México, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y cuarto a nivel global. Y las sorpresas no se detienen.
Esta misma semana, la cantante anunció, en un Tik Tok Live, que tendrá una listening party el 19 de marzo. El evento se realizará en el Palacio de los Deportes, donde artista y fanáticos podrán escuchar el álbum completo y en exclusiva.
La cuenta regresiva para el disco ya empezó, estará disponible a partir del 19 de marzo de 2026, continúa su curso. Pero mientras llega el momento, el tema Una y otra vez, ya puede ser escuchado por todos sus seguidores.