$!Presenta Kenia Os su sencillo ‘Una y otra vez’

El inicio de la nueva era de Kenia OS ha sido para muchos de sus fans algo muy esperado. Tras el lanzamiento de Bieldaban, el primer sencillo de su próximo álbum, K de Karma, las sorpresas continúan. Ahora es el turno de la revelación de un nuevo track titulado Una y otra vez.

Este nuevo adelanto es una auténtica carta de amor al pop de los años 2000. Su melodía y letra hacen de Una y otra vez un himno cantable y 100 por ciento deducible.

El tema es un contrapunto a la era Pina Aura, la cual estaba marcada por una cargada producción musical. En Una y otra vez, Kenia OS apuesta por un estilo sofisticado donde la letra ilumina lo que viene con K de Karma, una era destacada por su madurez artística.