Con más de tres décadas en la escena musical, La Adictiva se prepara para marcar un hito una vez más con el reciente lanzamiento de su álbum titulado On The Road. Este esperado material promete ser una odisea musical que llevará a los oyentes a través de un viaje emocional y sonoro.

Conocidos por su innovación musical y letras profundas La Adictiva ha cautivado a audiencias de todas las edades con su música a lo largo de los años. Desde su formación han dejado una marca indeleble en la industria musical con éxitos que han resonado en corazones de todo el mundo.

On The Road representa un nuevo capítulo en la historia de La Adictiva. Con este álbum, la banda busca llevar a sus seguidores en un viaje emocional a través de paisajes sonoros diversos y letras que invitan a sentir.

Con distintos ritmos y arreglos, cada canción en este álbum es una parada en el camino de la vida, capturando momentos de alegría, dolor, esperanza y transformación.

En palabras de La Adictiva. “En este camino vamos dejando nuestro corazón, en cada ciudad que visitamos con cada persona a la que le entregamos nuestra música”. Estas palabras encapsulan el espíritu y la dedicación que han puesto en cada paso de su carrera.

On The Road contiene ocho canciones que describen un viaje entre los sentimientos que van desde el amor hasta el desamor con nuevas propuestas musicales con su estilo distintivo siempre presente, podrás disfrutar de temas como La Pelinegra, Vamos a Vernos, Bandida, Se sabe y cuatro temas inéditos para enamorarte, Sin batería, Tres versiones, Por si un día te vuelvo a ver y el focus track Qué será de mi ex.

Canciones que han preparado con mucha dedicación y cariño al público que los ha acompañado a lo largo de su trayectoria es por ello que, a su vez, la banda lanzó el video del tema Qué será de mi ex, una producción en donde se puede apreciar a todos los integrantes de la banda mostrando su gran carisma ante las cámaras y a Jerry, Isaac y Omar cantando y disfrutando de esta nueva canción.