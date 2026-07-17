Presenta Luis Miguel una nueva edición especial de su marca de tequila

La publicación marca una nueva aparición pública del cantante luego de las versiones sobre su estado de salud que circularon semanas atrás.

El video, musicalizado con el tema México en la piel , muestra distintos acercamientos a las botellas elaboradas en cerámica, así como detalles de sus acabados y colores representativos de la cultura mexicana.

A través de un video publicado en sus cuentas oficiales, “El Sol de México” presentó la nueva Edición Especial Cerámica de Tequila Don Ramón, una colección de lujo compuesta por tres botellas inspiradas en la tradición artesanal mexicana.

Luis Miguel volvió a aparecer en redes sociales para promocionar uno de los proyectos empresariales que impulsa desde hace algunos años.

La colección ya se encuentra disponible y forma parte de la estrategia de la marca para consolidar su línea de productos premium, de la cual Luis Miguel también es socio, señala elimparcial.com

La nueva línea presentada por Tequila Don Ramón está integrada por tres expresiones diferentes: Plata, Reposado y Añejo, cada una con un diseño de cerámica artesanal y un color que representa distintos elementos relacionados con el tequila y el paisaje agavero de Jalisco.

Según la descripción oficial de la marca, la colección está inspirada en “una expresión artística mexicana de renombre mundial”, reflejada en el diseño de cada botella.

Cada presentación lleva la firma de Luis Miguel y cuenta con reconocimientos obtenidos en el San Francisco World Spirits Competition, uno de los certámenes internacionales más importantes de bebidas espirituosas.

La versión más exclusiva de la colección es Edición Especial Cerámica Añejo Luis Miguel, disponible en presentación de 750 mililitros con un precio de 4 mil 290 pesos.

El tequila está elaborado con 100% agave azul, cocido en hornos de mampostería y madurado durante 12 meses en barricas de roble blanco americano.

La marca describe esta presentación con un color ámbar oscuro y un perfil aromático que incluye notas cítricas como naranja y maracuyá, toques herbáceos de eucalipto, membrillo, dátiles, frutos secos, canela y cacao.

En boca, señala que ofrece un ataque intenso con persistencia alta y un retrogusto largo con notas minerales, canela, clavo y comino. Además, esta edición obtuvo una medalla de Plata en el San Francisco World Spirits Competition antes de su lanzamiento comercial.

El lanzamiento ocurre mientras el cantante continúa alejado de los escenarios. Hace algunas semanas, la revista española Semana informó que Luis Miguel habría sido hospitalizado en Nueva York y sometido a una cirugía cardíaca bajo la supervisión del doctor Valentín Fuster.

Sin embargo, dicha información no fue confirmada oficialmente ni por el artista ni por su equipo de trabajo.

Desde entonces, el intérprete de La incondicional” ha mantenido un bajo perfil, aunque su reciente aparición promocionando esta colección demuestra que continúa involucrado en sus proyectos empresariales.

La relación entre Luis Miguel y Tequila Don Ramón comenzó oficialmente en diciembre de 2023, cuando el cantante anunció que se incorporaba como accionista de Casa Don Ramón.

Casa Don Ramón es una empresa mexicana fundada en 1996 en Jalisco y forma parte de Dialce, perteneciente al Grupo i+DEA, compañía especializada en la producción de bebidas premium.

Actualmente, la marca exporta sus productos a más de 40 países y comercializa diversas líneas de tequila de alta gama.