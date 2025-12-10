$!Presenta Lupillo Rivera su libro ‘Tragos Amargos’ en la FIL de Guadalajara

Lupillo Rivera llegó este viernes a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para mostrar un rostro que, reconoce, pocas veces había compartido, el del hombre que decidió escribir su propia historia. La publicación de Tragos Amargos, su autobiografía, implicó para él asumir recuerdos difíciles, ordenar episodios familiares y dejar por escrito pasajes que por años prefirió no explicar públicamente. “Se siente bonito poder tener mi propia historia, mi propia biografía ya en un libro, ahora sí que impreso y que la gente lo pueda disfrutar”, dijo el cantante, subrayando que el proceso fue más complejo de lo que había imaginado. Buena parte de ese reto tuvo que ver con el tono confesional del libro, donde narra su niñez en medio de carencias, su ascenso artístico y las tragedias que marcaron profundamente a su familia.

Uno de los momentos más sensibles, recordó, fue el capítulo dedicado a Jenni Rivera. Al volver sobre ese periodo, aceptó que las emociones reaparecieron con una fuerza inesperada, señala elinformador.mx “No sabes lo que estás viviendo hasta que lo cuentas y lo plasmas y lo lees. Dices: ‘Uy, está duro, no está fácil’. Todo lo que hemos pasado por tantos años... y hemos sobrevivido”. El cantante explicó que hubo sesiones de trabajo en las que tuvo que detenerse para retomar la conversación con su editor. No todas las anécdotas fluían con la misma naturalidad. “Llegabas a ciertas historias, a ciertas situaciones, donde sí te ganaba... Entonces sí me ganaba la historia y teníamos que pausar un rato y continuar”, relató. Esa dinámica, dijo, hizo que el libro tomara forma de manera más orgánica, sin ocultar los fragmentos que lo constituyen: familia, pérdidas, errores, decisiones y reconciliaciones.

Rivera contó que fue preciso generar dos versiones distintas, una para el mercado estadounidense, que conserva fotografías de ciertos personajes (Belinda), y otra para México, donde dichas imágenes fueron retiradas. “La historia es la misma, el cuento es diferente...Es la libertad de expresión más amplia en Estados Unidos y no nos queríamos arriesgar a otras cosas”, explicó. Entre los capítulos que el público ha señalado como los más reveladores aparece aquel donde relata la pérdida de audición en su oído derecho, situación que ha despertado preocupación entre sus seguidores debido a su posible impacto en su carrera musical.