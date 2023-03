Kalimba como sus abogados negaron las acusaciones hechas por Galindo y adelantaron que tomarían acciones legales por daño moral, ya que el famoso había perdido varias ofertas de trabajo, entre ellas el protagónico para una obra de teatro.

“Pues no puedo hablar por nadie, más que por mí... Yo hice lo que tenía que hacer, levanté la voz. Sí da miedo de pronto los comentarios, lo que sea, pero cuando haces lo correcto tienes la paz interior. Yo no me voy a hacer la víctima, no me voy a revictimizar, no voy a estar contando detalles porque es molesto, nadie quiere hablar de esto”, agregó.