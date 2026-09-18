Presenta Michelle Maciel su nuevo álbum titulado ‘La Gloria’

“Para conocer la gloria tuve que conocer primero el infierno”, explica Maciel al introducir el proyecto. Esa idea funciona como el hilo conductor de un álbum que no intenta contar una historia de amor perfecta, sino todo lo contrario: las relaciones equivocadas, las heridas que permanecen, las personas que dejan huellas, el proceso de aprender a soltar y, finalmente, la llegada de alguien capaz de darle otro significado a todo lo vivido.

A lo largo de 14 canciones, Maciel transforma distintas etapas de su vida sentimental en una historia que comienza desde el dolor y termina entendiendo por qué tuvo que atravesarlo para finalmente encontrar lo que llevaba tanto tiempo buscando.

El cantautor mexicano y nominado al Grammy Michelle Maciel presentó su nuevo álbum, La Gloria , uno de sus proyectos más personales hasta la fecha, acompañado por la focus track “Espresso Martini”.

La Gloria abre con intro, que establece inmediatamente ese punto de partida, antes de entrar en openmain, donde Maciel recuerda una relación tóxica en la que llegó a acostumbrarse a recibir menos de lo que merecía.

En la sien, dejar ir se convierte en un acto de amor: aunque duela ver a esa persona con alguien más, lo importante termina siendo verla feliz. Huellas, por su parte, nace de una historia todavía más personal: una relación que Maciel imaginó que terminaría en matrimonio, incluso con un anillo de por medio, pero cuya boda nunca llegó.

El relato comienza a transformarse con Con ella sí <3 , junto a Jasiel Núñez, donde aparece por primera vez la certeza de haber encontrado a esa persona con quien sí quiere construirlo todo.

Después llega Años no meses, junto al colombiano Kevin Roldán, una reflexión sobre lo imposible que resulta borrar en pocos meses una historia que tardó años en construirse.

En el centro del disco aparece La gloria, el momento en el que todas esas experiencias finalmente adquieren sentido. Después de las caídas y relaciones que no funcionaron, Maciel entiende que cada una formó parte del camino que lo llevó hasta la persona que esperaba encontrar.

Dolencias continúa explorando las cicatrices de ese recorrido y una realidad mucho menos romántica sobre sanar: que una historia termine no significa necesariamente que haya dejado de doler.

Musicalmente, el álbum también refleja la intención de Maciel de no quedarse dentro de un solo universo. Berlin marca una ruptura deliberada con lo anterior a través de un corrido tumbado más crudo, mientras que Un Loco retrata la obsesión inicial por conquistar a alguien.

Con La Gloria, Maciel continúa construyendo una propuesta en la que la música mexicana convive naturalmente con sonidos urbanos y distintas formas de contar una misma emoción.

El proyecto reúne la producción de Edan Frei, Saul Manríquez, HappyKid, Edan Freiberger, Mauricio Guerrero Jr, Fetjay, Adiaris M. Tarraza (Aris) y Kyoshi, quienes acompañan al artista en un álbum que cambia de textura y energía a medida que avanza su historia.

Como una mirada hacia lo que viene, el proyecto incluye además el focus track Espresso Martini, que abandona el universo emocional de La Gloria para entrar en un espacio más ligero, sensual y playero. La canción funciona como el primer puente hacia Besos de Gloss, el próximo EP de Maciel y el siguiente capítulo de su evolución artística.