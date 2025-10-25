Presenta Mon Laferte su nuevo álbum titulado ‘Femme Fatele’

En Femme Fatale , esa fuerza se traduce en música, poesía y confesión, guiada por su pluma afilada y su voz visceral, detalla elimparcial.com

El título del disco evoca la figura clásica de la fem. fatale: misteriosa, intensa y contradictoria. Mon Laferte en una imagen que se ve una mujer peligrosa, reinterpreta ese arquetipo desde su propia mirada: una mujer poderosa, seductora, segura de sí misma.

Mon Laferte anunció la llegada de “Femme Fatale” su nuevo álbum de estudio compuesto por 14 canciones donde el pop alternativo y el jazz se entrelazan en un territorio oscuro, sofisticado y profundamente poético.

El disco incluye los sencillos ya en rotación Esto Es Amor, junto a Conociendo Rusia, y La Tirana, en colaboración con Nathy Peluso, además de nuevas alianzas artísticas con Tiago Iorc en Hasta que nos despierte la soledad y con Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en My one and only love.

El cierre del álbum llega con Vida normal, una canción que retrata con crudeza la rutina diaria entre cigarrillos, café, pastillas y cansancio.

Mon Laferte es una destacada cantante y compositora chilena, conocida por su poderosa voz y su estilo ecléctico que fusiona géneros como el pop, rock, bolero y música folclórica.

Nacida el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, Laferte comenzó su carrera musical a una edad temprana y ganó reconocimiento en la escena musical latinoamericana tras su mudanza a México. Su álbum La Trenza (2017) la catapultó a la fama, con éxitos como Amárrame y Tu falta de querer.

Además de su talento musical, Mon Laferte es conocida por su fuerte presencia escénica y su compromiso con causas sociales, convirtiéndose en una voz influyente en la cultura contemporánea de América Latina.