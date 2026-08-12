Presenta Natanael Cano su nuevo cambio de imagen y causa sensación en sus fans

En las imágenes, Cano aparece con una camiseta blanca, pantalones de mezclilla y lentes oscuros, mientras posa frente a un automóvil deportivo y posteriormente dentro del vehículo, señala elimparcial.com

El intérprete de corridos tumbados publicó este martes 11 de agosto una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en las que mostró un nuevo corte de cabello, muy diferente al estilo que había llevado durante los últimos años.

El cantante sonorense Natanael Cano volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, pero esta vez no por una polémica, sino por su apariencia.

Ahora, el artista luce un corte mucho más corto y sobrio, dejando completamente atrás el volumen y el largo que había mostrado en otras etapas de su carrera.

El principal detalle que llamó la atención fue el cabello corto de Natanael Cano, pues el cantante se había caracterizado por llevar una melena más larga y distintos estilos que se convirtieron en parte de su imagen.

Las fotografías también muestran al cantante presumiendo sus tatuajes, accesorios y estilo urbano, además de posar junto a un vehículo deportivo de lujo.

La publicación estuvo acompañada por la frase: “Del STO pal SVJ aunque extraño La Cherokee”, haciendo referencia a los automóviles que aparecen o son mencionados en su publicación.

El cambio de imagen no tardó en provocar reacciones entre los seguidores de Natanael Cano, quienes aprovecharon la publicación para bromear y elogiar al cantante.

Entre los comentarios que comenzaron a destacar aparecen frases como “cerrando ciclos”, “ingaturroño que chulo”, “regresó el Nata a la escuela”, “algo bien” y “de vuelta al prime”.

La mayoría de las reacciones hicieron referencia precisamente a lo diferente que luce el intérprete con el cabello corto, mientras otros usuarios compararon su nueva apariencia con algunos de sus estilos anteriores.

El cambio también resulta llamativo porque el cabello se ha convertido en una parte importante de la imagen de Natanael Cano, quien anteriormente ha experimentado con distintos cortes y peinados.

Hasta el momento, Natanael Cano no ha explicado públicamente por qué decidió cambiar de look ni ha relacionado el corte con algún nuevo proyecto musical.

Por ello, cualquier versión sobre que se trate de una transformación vinculada con una canción, álbum o nueva etapa de su carrera sería solamente especulación.

Lo que sí está confirmado es que el cantante quiso compartir su nueva apariencia con sus seguidores y que las fotografías rápidamente generaron conversación en Instagram.

No es la primera ocasión en la que Natanael Cano sorprende con un cambio de imagen. El cantante ha utilizado diferentes estilos de cabello a lo largo de su carrera y algunos de ellos incluso han generado conversación entre sus seguidores.

En 2023, su apariencia volvió a llamar la atención cuando apareció con estilos que combinaban elementos como mullet, flequillo y cortes urbanos. En aquella ocasión, sus seguidores también reaccionaron ampliamente a su transformación.

Ahora, el cantante de Hermosillo vuelve a modificar su imagen y apuesta por un estilo mucho más corto, mientras continúa consolidado como uno de los principales representantes de los corridos tumbados.

Por ahora, el nuevo look parece ser simplemente una renovación de imagen, aunque sus seguidores ya comenzaron a preguntarse si este cambio marcará el inicio de una nueva etapa para Natanael Cano.