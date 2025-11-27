Presenta Netflix al protagonista de la nueva entrega de ‘Assassin’s Creed’

Tras años de rumores y expectativa, la adaptación televisiva de Assassin’s Creed a cargo de Netflix dio el primer paso firme: el actor australiano Toby Wallace fue confirmado como el primer integrante oficial del elenco.
Wallace, es conocido por su trabajo en producciones como The Bikeriders, Babyteeth y la serie The Society fue anunciado como coprotagonista de la serie. Aunque aún no se ha revelado qué personaje interpretará, la producción anticipa una narrativa nueva dentro del universo de Assassin’s Creed.
Con este anuncio, la serie deja de ser un rumor y se convierte en un proyecto concreto, con fecha tentativa de inicio de filmación en 2026 en Italia, señala elimparcial.com
El proyecto fue aprobado oficialmente en julio de 2025, tras un acuerdo entre Ubisoft y Netflix para llevar la popular saga de videojuegos a la pantalla chica.
Contrario a algunas adaptaciones directas, esta versión apostará por una historia original, ambientada en el universo de la saga, con nuevos personajes y conflictos. Esto permitirá que tanto fanáticos como nuevos espectadores se adentren sin necesidad de conocer todos los videojuegos previos.
Al frente del proyecto están los showrunners Roberto Patino y David Wiener —conocidos por su trabajo en otras series de acción y fantasía— quienes actuarán también como productores ejecutivos.
Según la sinopsis oficial, la serie será un “thriller de alto octanaje”, centrado en la guerra secreta entre dos facciones: una que busca controlar la humanidad y otra que protege el libre albedrío. Esta premisa refleja el espíritu filosófico y conspirativo característico de la franquicia.Inicio de filmaciones: se espera que la producción comience en 2026, con locaciones en Italia.
Aunque aún no se ha anunciado ambientación ni período, muchos analistas sugieren que la ambientación podría evocar épocas clásicas e históricas, al estilo de los juegos originales, con acción, intriga y escenarios visuales cuidados.
La serie no adaptará directamente las tramas de los videojuegos, sino que explorará un argumento nuevo en el mismo universo. Esto abre la posibilidad de presentar personajes inéditos y tramas frescas para televisión.
El fichaje de Toby Wallace no solo marca un avance concreto para la serie, sino que representa una oportunidad para revitalizar la franquicia más allá de los videojuegos.
Con más de 230 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en 2007, Assassin’s Creed es una de las sagas más exitosas de la historia.
Para fans, la esperanza es ver la mezcla de acción, historia y conspiraciones que han caracterizado los títulos clásicos. Para Netflix y Ubisoft, es una apuesta por expandir el universo hacia nuevos públicos, con una narrativa accesible y visualmente atractiva.
Aunque la filmación iniciará en 2026, no hay una ventana oficial de lanzamiento. Las estimaciones sugieren que podría llegar a mediados o finales de 2026, dependiendo de producción y post-producción.