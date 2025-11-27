Presenta Netflix al protagonista de la nueva entrega de ‘Assassin’s Creed’

Tras años de rumores y expectativa, la adaptación televisiva de Assassin’s Creed a cargo de Netflix dio el primer paso firme: el actor australiano Toby Wallace fue confirmado como el primer integrante oficial del elenco. Wallace, es conocido por su trabajo en producciones como The Bikeriders, Babyteeth y la serie The Society fue anunciado como coprotagonista de la serie. Aunque aún no se ha revelado qué personaje interpretará, la producción anticipa una narrativa nueva dentro del universo de Assassin’s Creed.

Con este anuncio, la serie deja de ser un rumor y se convierte en un proyecto concreto, con fecha tentativa de inicio de filmación en 2026 en Italia, señala elimparcial.com El proyecto fue aprobado oficialmente en julio de 2025, tras un acuerdo entre Ubisoft y Netflix para llevar la popular saga de videojuegos a la pantalla chica. Contrario a algunas adaptaciones directas, esta versión apostará por una historia original, ambientada en el universo de la saga, con nuevos personajes y conflictos. Esto permitirá que tanto fanáticos como nuevos espectadores se adentren sin necesidad de conocer todos los videojuegos previos.