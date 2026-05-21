Presenta Netflix el avance de la segunda temporada de ‘Avatar: La leyenda de Aang’

Netflix finalmente mostró el avance de Avatar: La leyenda de Aang. Y es que después de meses sin demasiadas actualizaciones sobre la serie, la plataforma lanzó el primer tráiler oficial de la segunda temporada y adelantó varias de las piezas más importantes que veremos en los nuevos episodios. El avance confirma que la historia retomará el viaje de Aang, Katara y Sokka en medio de un escenario mucho más tenso que el de la primera entrega. La Nación del Fuego sigue expandiendo su poder y ahora el grupo necesita encontrar aliados dentro del Reino Tierra, aunque no todos parecen entender la gravedad de lo que está ocurriendo.

Pero si hubo algo que se llevó el tráiler, fue la aparición de Toph, uno de los personajes más esperados desde que se anunció el live action, señala excelsior.com. El tráiler no pierde tiempo y deja ver rápidamente a Toph Beifong, interpretada por Miya Cech, quien llega justo en una etapa clave para Aang. Hasta ahora, el Avatar ha avanzado poco a poco en su entrenamiento, pero el dominio tierra representa un reto completamente distinto. Y ahí es donde entra Toph, una maestra que en la historia original terminó siendo esencial no solo por su fuerza, también por la dinámica que aportó al grupo.