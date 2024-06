“Fue una reconciliación conmigo mismo, algo que me ayudo a salir de una situación, trascendí muchas cosas, paradigmas, lo gocé, lo disfruté, lo lloré, lo sudé, lo padecí, me enfermé y es un logro por todos lados, estoy muy satisfecho”.

“Esta película está inspirada en hechos reales. Rambo, el personaje que van a ver en la película, interpretado por Max Arciniega (coescritor de la historia), existe y está en la cárcel donde estuvo Alonso. Él lo conoció y cuando se contaban historias, muchas de éstas se convirtieron en lo que es Un viaje al corazón”, explicó Omar Chaparro.

Esta es la ópera prima del realizador originario de la Ciudad de México, quien ha trabajado en Estados Unidos dirigiendo una docena de episodios de televisión para series como The Mosquito Coast y The Lincoln Lawyer. En The Wingwalker.

Omar Chaparro interpreta a un padre viudo que es deportado al mismo tiempo que su hija espera un trasplante de corazón y, desesperado, busca un plan para cruzar la frontera sin importar los riesgos que atraviese.

“Desafortunadamente o afortunadamente, intenté hacer carrera en México y nunca pude. Entonces tengo 18 años en Estados Unidos, aunque el sueño más grande para mí era estrenar la película en México”, compartió Álvarez-Barreda.