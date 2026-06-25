Presenta Paramount+ la docuserie ‘The Real Wolf of Wall Street’

Paramount+ publicó el 23 de junio el tráiler oficial de The Real Wolf of Wall Street, una serie documental en tres partes que promete revelar la historia real detrás de Jordan Belfort, el corredor de bolsa cuya vida inspiró la aclamada película de Martin Scorsese en 2013.
El estreno está previsto para el martes 14 de julio, con los tres episodios disponibles de forma simultánea en la plataforma.
El tráiler arranca con el propio Belfort refiriéndose a la interpretación que Leonardo DiCaprio hizo de él en la cinta de Scorsese: “Lo prefiero a él que a Danny DeVito interpretándome”, declaró el ex corredor en una entrevista recogida en el material promocional.
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Lejos de ser un repaso complaciente, la serie documental se perfila como una revisión crítica del relato cinematográfico, detalla infobae.com
Uno de los testimonios del tráiler afirma que gran parte de la película es “una mentira”, mientras que otro entrevistado sostiene que El lobo de Wall Street “ni siquiera retrata con precisión el nivel de locura que ocurrió”.
Un tercer participante agrega. “Lo que le falta a la película es que hay un precio que pagar”. Según Paramount+, el documental incluye imágenes inéditas, 15 mil documentos internos del FBI, entrevistas de archivo y testimonios de primera mano de ex integrantes del círculo cercano de Belfort.
Entre las voces que aparecen figura la de Nadine Macaluso, segunda esposa del ex corredor —cuyo personaje fue interpretado por Margot Robbie en la película bajo el nombre ficticio de Naomi Lapaglia— y quien aporta su perspectiva sobre las consecuencias personales del estilo de vida que caracterizó a Wall Street en los años 90.
La producción está a cargo de See It Now Studios, Maxine Productions —división de Sony Pictures Television— y Bloomberg.
Los productores ejecutivos son Mary Robertson, Jesse Sweet y Anneka Jones por Maxine Productions; Jason Leopold por Bloomberg; y Cassie Thornton, Amy Palmer, Michael Bloom, Susan Zirinsky y Terence Wrong por See It Now Studios. Sweet también ejerce como showrunner.
Jordan Belfort fundó Stratton Oakmont, una firma de corretaje de valores con sede en Nueva York que operó durante los años 80 y 90.
Desde esa posición, orquestó un esquema de fraude bursátil basado en la compraventa manipulada de acciones de centavo —conocido como “pump and dump”—, con el que estafó a miles de inversores.
Su estilo de vida, marcado por el consumo de drogas, fiestas en yates y un derroche sin límites, se convirtió en el símbolo de los excesos de Wall Street en aquella época.
Cumplió 22 meses en prisión federal y colaboró con el FBI como informante, con testimonio contra varios de sus ex socios. En 2007 publicó sus memorias, El lobo de Wall Street, que Scorsese adaptó al cine seis años después con DiCaprio en el papel principal.