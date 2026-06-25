Presenta Paramount+ la docuserie ‘The Real Wolf of Wall Street’

Paramount+ publicó el 23 de junio el tráiler oficial de The Real Wolf of Wall Street, una serie documental en tres partes que promete revelar la historia real detrás de Jordan Belfort, el corredor de bolsa cuya vida inspiró la aclamada película de Martin Scorsese en 2013. El estreno está previsto para el martes 14 de julio, con los tres episodios disponibles de forma simultánea en la plataforma. El tráiler arranca con el propio Belfort refiriéndose a la interpretación que Leonardo DiCaprio hizo de él en la cinta de Scorsese: “Lo prefiero a él que a Danny DeVito interpretándome”, declaró el ex corredor en una entrevista recogida en el material promocional.

Lejos de ser un repaso complaciente, la serie documental se perfila como una revisión crítica del relato cinematográfico, detalla infobae.com Uno de los testimonios del tráiler afirma que gran parte de la película es “una mentira”, mientras que otro entrevistado sostiene que El lobo de Wall Street “ni siquiera retrata con precisión el nivel de locura que ocurrió”. Un tercer participante agrega. “Lo que le falta a la película es que hay un precio que pagar”. Según Paramount+, el documental incluye imágenes inéditas, 15 mil documentos internos del FBI, entrevistas de archivo y testimonios de primera mano de ex integrantes del círculo cercano de Belfort.